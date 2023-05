Kompleks mieszkalny ZhK sovremennoy arhitekturoy i dizaynom

WPROWADZENIE NARKOTYKÓW OD 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY.



Elitarny kompleks mieszkaniowy Calligraphy Towers składa się z trzech bloków: A, B, G. Położony w samym sercu korzystnego obszaru Aleja-Gerojew". Pięć minut spacerem do wybrzeża morskiego jeziora Ardagani i tańczących fontann. Port morski Batumi oddalony jest o 2,5 km.



LCD Calligraphy Towers to ucieleśnienie wyrafinowanych rozwiązań w nowoczesnej architekturze i designie.



Wysoką wytrzymałość konstrukcyjną zapewnia monolityczny fundament i żelbetowa monolityczna rama. Zewnętrzne ściany nowego budynku są izolowane przez długoterminowy izolator ciepła. Wentylowana fasada jest wykonywana przez firmę z wieloletnim doświadczeniem SPS GROUP.



Mieszkanie można kupić w nowoczesnym układzie jednopokojowym lub dwupokojowym. Prezentowane są również studia o powierzchni 29 metrów kwadratowych. Wysokość sufitu – 2,8 metra. Dekoracja mieszkania: czarna i czysta.



Infrastruktura:

- kort tenisowy;

- centrum spa;

- Bar;

- Centrum Rozwoju dla dzieci;

- Basen zewnętrzny i kryty;

- Global International School Center for Children;

- Strefa jest coworkingowa;

- Kino;

- sala fitness;

- Park do relaksu.



W pobliżu kompleksu znajduje się cała niezbędna infrastruktura: centrum medyczne, centrum edukacyjne, wydziały bankowe, sklepy, całodobowe supermarkety, hipermarket spożywczy Carrefour, centrum biznesowe, sklepy szybkiej obsługi, kawiarnie i restauracje, piekarnia, apteka.



Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo!