Kompleks mieszkalny Wyndham Grand Riviera

Tbilisi, Gruzja

od € 61,900

48–59 m² 3 mieszkanie

Poddaj się: 2022

Moedani to wielofunkcyjny kompleks położony na powierzchni 1,3 hektara, łączący apartamenty mieszkalne, hotel, sale handlowe i robocze oraz, co najważniejsze, 5100 m2 bezpłatnej przestrzeni publicznej. Moedani składa się z 4 bloków mieszkalnych, na pierwszych piętrach, na których będą zlokalizowane restauracje, bary, kawiarnie i sklepy na każdy gust. 80 pokoi hotelowych będzie dostępnych zarówno dla właścicieli apartamentów, jak i ich gości.



Układ typu hotelu jest niestandardowy, z architekturą poddasza. Powierzchnia mieszkania waha się od 40 m2 do 250 m2. Normy bezpieczeństwa w Moedani są przestrzegane na wysokim poziomie - kompleks zostanie wyposażony w nowoczesny system bezpieczeństwa pożarowego i nadzoru wideo.

Mieszkańcy kompleksu i goście hotelu Maudani będą mieli dogodny parking i centrum fitness. Goście otrzymają pełen zakres klasycznych usług hotelowych, a profesjonaliści zapewnią im wszystko, co konieczne.



Apartamenty w kompleksie Moedani to inwestycja długoterminowa. Moedani to przyszłe gorące miejsce w mieście, w którym znajdą się najmodniejsze sklepy i obiekty gastronomiczne. Nasz kompleks, pełen turystów i mieszkańców, będzie miejscem licznych wydarzeń, a własność i wynajem mieszkań tutaj staną się coraz bardziej opłacalną inwestycją. Budowa kompleksu Moedani zakończy się w grudniu 2022 r.