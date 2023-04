Kompleks mieszkalny Wyndham Grand Family Club

Wyndham Grand Residence FAMILY CLUB to nowy kompleks premium z wioski europejskiej, rozwijany w najczystszej ekologicznie części Batumi — wioski o nazwie Gonio. Jest to pierwszy w swoim rodzaju kompleks klubowy w Gruzji, będący częścią ogromnej sieci Wyndham Hotel & Resorts. Ten luksusowy, przyjazny rodzinom kompleks oferuje 90 udogodnień premium dla mieszkańców, turystów i ich dzieci, co czyni go atrakcyjną okazją inwestycyjną z wysokimi gwarantowanymi zwrotami zapisanymi w umowie oraz z unikalną opcją wykupu o podwyższoną cenę po 3 latach.



Będąc częścią sieci Wyndham, inwestorzy mogą również liczyć na gwarantowany zwrot z inwestycji zapisany ściśle w umowie. Będąc częścią markowego hotelu, ma przewagę nad innymi kompleksami hotelowymi, ponieważ ma wyższe obłożenie, co sprawia, że inwestycje w tego rodzaju kompleks są bardzo konkurencyjne w regionie. Inwestorzy mogą również liczyć na opcję odkupu po 3 latach. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!