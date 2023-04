Kompleks mieszkalny Cube in Batumi

Gonio, Gruzja

od € 73,215

31–33 m² 2 mieszkanie

Poddaj się: 2024

Wyndham Grand Aqua to wysokiej jakości atut opracowany przez European Village w Batumi z bezpośrednim dostępem do plaży, i jest pierwszym kompleksem hotelowym typu all-inclusive w Gruzji!

Projekt oferuje szereg luksusowych udogodnień i usług, w tym strefę wodną z wodą morską, spa i gabinet masażu, restaurację i kawiarnię, piwnicę z winami i targ, siłownię, usługi biura medycznego i sanatorium, sala konferencyjna, animacja dla dzieci oraz centrum biznesowe.

Markowe rezydencje są popularnym trendem na rynku nieruchomości na wynajem, ponieważ są powiązane ze znanymi międzynarodowymi markami hotelowymi i oferują wysokie standardy jakości i usług. Czynniki te przyczyniają się do atrakcyjności Wyndham Grand Aqua i zwiększają obłożenie, co sprawia, że inwestycja w ten projekt jest jeszcze bardziej obiecująca!