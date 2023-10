Villiers-sur-Marne, Francja

od €492,000

Kompleks składa się z dwóch budynków z bujnymi zielonymi ogrodami i patio do relaksu. Rezydencja oferuje szeroką gamę apartamentów: od studiów po apartamenty 4-pokojowe. Prawie wszystkie apartamenty dysponują balkonem, tarasem lub prywatnym ogrodem. Na parterze znajduje się parking w piwnicy i pomieszczenie do przechowywania rowerów. Wyposażenie i wyposażenie w domu Wzmocnione drzwi z zamkiem klasy A2P Kontrola dostępu z kodem cyfrowym, Vigik i wideofonem Łazienki i prysznice są wyposażone w toaletkę, lustro i oświetloną kinkiet Toaleta naścienna JACOB DELAFON lub podobna Izolowane podwójne szyby Okna z żaluzjami elektrycznymi lub aluminiowymi Parkiet w różnych kolorach do wyboru w salonach Wbudowana szafa Lokalizacja i pobliska infrastruktura Zaledwie 12 km od Porte de Bercy, dobrze obsługiwanej przez autostradę A4, kilka linii autobusowych, a także przyszłą linię metra 15, Villiers-sur-Marne znajduje się w sercu rozwijającego się regionu Île-de-France. Szkoły, sklepy spożywcze i lokalne usługi, atrakcje kulturalne, liczne obiekty sportowe i prawie 18 hektarów zieleni sprawiają, że Villiers-sur-Marne jest doskonałym miejscem do życia. Zaledwie 6 minut spacerem od rezydencji znajduje się zadaszony rynek w centrum miasta, a także wszystko, czego potrzebujesz: piekarnia, usługi medyczne, sklep mięsny, sklep spożywczy, fryzjer, bank, restauracja. Szkoła podstawowa na 120 metrach Przystanek autobusowy na 200 metrach Przedszkole na 250 metrach Piekarnia na 300 metrach Przedszkole na 300 metrach Zadaszony rynek na 500 metrach Dworzec kolejowy na 750 metrach