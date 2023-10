Saint-Laurent-du-Var, Francja

od €259,000

Nowa rezydencja oferuje od studiów po apartamenty czteropokojowe. Na dziedzińcu rezydencji powstanie ogród dla mieszkańców, składający się z drzew oliwnych, lipy, drzew cytrynowych i pomarańczowych. Parking w piwnicy z drzwiami zdalnego sterowania. Pokoje rowerowe są strzeżone na parterze i piwnicy. Windy obsługują wszystkie piętra i parking. Na parterze mieszkańcy będą mieli wybór sklepów. Wyposażenie i wyposażenie w domu Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń są pomalowane gładką białą farbą Podłogi wszystkich pokoi pokryte są glazurowanymi płytkami porcelanowymi Łazienki i łazienki z prysznicem są wyłożone kafelkami, wyposażone w podgrzewany wieszak na ręczniki i umywalkę, lustro z oświetleniem Podwójne szyby we wszystkich oknach Rolety są zmotoryzowane w salonach Gorąca woda jest wytwarzana przez pompę ciepła Indywidualne ogrzewanie za pomocą konwektorów Dostęp do lobby kontrolowany przez kod cyfrowy, wideofon i znaczek Vigik Drzwi wejściowe są wyposażone w zamki bezpieczeństwa A2P Lokalizacja i pobliska infrastruktura 30 m od przystanku autobusowego — 8 tras obsługujących centrum miasta, dworzec kolejowy, plaże, port, centrum handlowe, kolegium, szkoły średnie 1 km od przyszłego przystanku tramwajowego, którego otwarcie zaplanowano na 2026 r 1 km od dworca kolejowego linii krajowych i międzynarodowych 500 m od przyszłego projektu kolejki linowej łączącej centrum Saint-Laurent-du-Var z obszarem Nice Méridia 3 minuty do autostrady A8 w kierunku Cannes i Monako 8 minut jazdy samochodem od lotniska Nicea-Lazurowe Wybrzeże