Le Plessis-Robinson, Francja

od €421,900

Neoklasyczny budynek otoczony jest kanałem wodnym wokół obwodu. W centrum rezydencji znajduje się wspólny ogród, poprzecinany brukowanymi ścieżkami, całkowicie poświęcony pieszym. W kompleksie dostępne są różne rodzaje apartamentów - od studiów po 5 pokoi. Przestronne i jasne wnętrza zostały zaprojektowane z dbałością o szczegóły. Apartamenty na parterze są niewidoczne przez prywatne ogrody z żywopłotami. Apartamenty na wyższych piętrach mają przestronne tarasy. Cena obejmuje miejsce na parkingu podziemnym. Wyposażenie i wyposażenie w domu Parkiet laminowany dębem przyklejony do jastrychu akustycznego z listwami o wysokości 7 cm Emaliowane porcelanowe płytki kamionkowe 45x45 cm do kuchni i pomieszczeń mokrych, dopasowane listwy przypodłogowe Drewniane drzwi schodowe z masywną ochroną wewnętrzną Lokalizacja i pobliska infrastruktura Le Plessis-Robinson, położony 6 km od Paryża, łączy krajobraz miejski z lasem. Kompleks znajduje się 4 minuty spacerem od centrum miasta i jego udogodnień. Wokół rezydencji znajduje się wiele miejsc do relaksu. W pobliżu znajduje się park sportowy, centrum treningowe klubu rugby, basen, klub tenisowy i wielofunkcyjne boisko sportowe. Mediatheque, kino i centrum sztuki znajdują się 10 minut spacerem od hotelu. Miasto ma przedszkola, szkołę podstawową i kolegium. Przystanek tramwajowy T6 znajduje się 500 m od hotelu. Przystanek linii 290 i 395 na 220 m.