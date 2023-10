Courbevoie, Francja

od €631,000

Kompleks mieszkaniowy wewnątrz i na zewnątrz jest wykonany w stylu wiktoriańskim. Tuż obok znajduje się piękny park z placem zabaw, a podwórko ozdobione jest centralnym ogrodem z dekoracyjną fontanną. Niektóre mieszkania mają piwnicę. Oferuje apartamenty od studio po jednostki 6-pokojowe. Zacieniony balkon, otwarty taras lub prywatny ogród o powierzchni do 65 m2 rozbudowują apartamenty. Istnieją urządzenia do przechowywania, naprawy i konserwacji rowerów. Wyposażenie i wyposażenie w domu Pompa ciepła zapewnia ciepłą wodę i zainstalowano ogrzewanie / chłodzenie podłogowe Podłogi pokryte są parkietem lub płytkami Szafy na korytarzu i sypialnie Łazienka lub prysznic wyłożone kafelkami z eleganckimi kafelkami Wysokość sufitu do 2,70 m Okna z podwójnymi szybami, rolety elektryczne z centralnym sterowaniem Drzwi wejściowe są wyposażone w 5-punktowy zamek Wideofon dla odwiedzających i znaczek Vigik dla mieszkańców Lokalizacja i pobliska infrastruktura Miasto Puteaux, położone na lewym brzegu Sekwany, jest jednym z najbardziej poszukiwanych przedmieść Paryża. Graniczy z miastami takimi jak Neuilly-sur-Seine, Nanterre, Suresnes i Courbevoie. Mieszkańcy szczególnie cenią Puteaux za pełen zakres usług, wiele parków i doskonałe połączenia transportowe. Pieszo można dotrzeć do pokoju dziecinnego w 1 minutę, 15 minut do obiektów sportowych, 11 minut do targu i pobliskich sklepów. Rowerem tylko 11 minut od La Defense i 18 minut od Bois de Boulogne. Do ratusza Puteaux można dojechać autobusem w 11 minut. Tramwajem 22 minuty do Parku Narodowego Saint Cloud.