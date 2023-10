Agde, Francja

od €280,862

Vibes Resort to luksusowa rezydencja turystyczna położona w naturystycznej wiosce Cap d'Agde ( Francja ). Jest to świetna okazja do maksymalizacji wartości aktywów, z przewidywanymi zwrotami w wysokości od 4 do 8% i prawem do odzyskania podatku VAT*. Ten nowy luksusowy ośrodek składa się z prywatnych mieszkań, basenu i jacuzzi, baru i restauracji na tarasie na dachu ze spektakularnym widokiem na morze. Prawdziwa zachęta do odpuszczenia i oddania się lazurowemu ekranowi. Wewnętrzny obszar rezydencji poświęcony jest luksusowi i hedonizmowi. Z widokiem na wioskę naturystów, Port Ambonne i Morze Śródziemne, dach Vibes Resort to prywatna wyspa, miejsce, w którym czas mija w wyrafinowany sposób. Wypij koktajl w basenie, ciesz się jacuzzi lub barem, odpocznij w cieniu na szerokiej drewnianej plaży otoczonej palmami ... i ciesz się łagodną południową atmosferą. Następnie udaj się do swoich prywatnych mieszkań i ciesz się wysokim poziomem komfortu, którym lubimy się z tobą dzielić. Apartamenty Vibes Resort, od mieszkań z jedną sypialnią po apartamenty z czterema sypialniami, oferują niewielki akcent ekskluzywności, dzięki czemu są tak nieodparte. Meble dekoracyjne i designerskie, przytulne wnętrze, duże objętości, bezpieczny prywatny parking; chodzi o twoje samopoczucie. *Możliwość jest wyłącznie w celach informacyjnych i podlega określonym warunkom. Wynajem w ramach systemu parahotelowego obejmuje co najmniej trzy z następujących usług: śniadanie, regularne sprzątanie pomieszczeń, pralnia, recepcja dla gości. Uprawnia właściciela do pełnego odzyskania 20% podatku VAT poniesionego w związku z nabyciem składnika aktywów, z zastrzeżeniem zobowiązania do najmu. Jak każda inwestycja, przedsięwzięcia związane z nieruchomościami są zagrożone.