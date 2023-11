Antibes, Francja

od €469,000

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w odległości spaceru od plaży oferuje swoim mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo. Realizacja projektu - 30.09.2024. Wyposażenie i wyposażenie w domu Dostęp do garaży w piwnicy za pomocą indywidualnego pilota Bezpieczny system kontroli dostępu kontrolowany przez smartfon lub tablet i odznakę Vigik Automatyczne oświetlenie klatek schodowych za pomocą czujników obecności Pokój rowerowy z gniazdkami elektrycznymi Kamionka porcelanowa 45x45 cm Rolety elektryczne we wszystkich pokojach Okna z podwójnie izolowanymi szybami Łazienki wyposażone są w podgrzewane wieszaki na ręczniki, szafki nocne, lustra i oświetlenie LED Szafy z przesuwanymi drzwiami Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks jest idealnie położony - wszystkie usługi i udogodnienia (supermarket, piekarnie, sklepy spożywcze, apteka, centrum fitness i inne) znajdują się w pobliżu rezydencji. Możesz dojść na plażę w zaledwie 5 minut. Do Starego Miasta można dojechać środkami transportu w 10 minut.