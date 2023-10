Nicea, Francja

od €1,60M

Po męczącym dniu w sercu tętniącej życiem Nicei, ta rezydencja jest miejscem, w którym przez cały rok panuje wakacyjna atmosfera. Cyprysy, drzewa oliwne i cytrusowe w pasie ogrodowym cieniują ścieżki dla pieszych, które przecinają rozległy park rezydencji. Promenada z widokiem na tarasy wychodzi na zapierający dech w piersiach krajobraz i morze, a przyjemne życie na południu kwitnie wokół basenu, placu zabaw i rotundy na świeżym powietrzu. Przestronne i wyrafinowane mieszkania wahają się od 2 do 5 pokoi, z których większość ma podwójną orientację i zawsze są powiększane o dużą, prywatną przestrzeń zewnętrzną. Wysokie sufity i duże okna wykuszowe wpuszczają naturalne światło, ale bez nadmiaru, dzięki wysokowydajnemu systemowi cieniowania. Na najwyższym piętrze wyjątkowe mieszkania mają ogromne panoramiczne tarasy z niezakłóconym widokiem na morze. Wyposażenie i wyposażenie w domu Jastrych dźwiękoszczelny (pokrycie) Płytki wielkoformatowe 60x60 cm Odwracalna klimatyzacja kanałowa Płytki podłogowe i płytki ceramiczne na wysokości ramy w łazienkach i łazienkach Jednostka próżności z lustrem i oprawką LED w łazienkach i kabinach prysznicowych Suszarka do ręczników i parawan prysznicowy Dopasowane szafki Przesuwne stolarka zewnętrzna z lakierowanego aluminium Rolety z napędem Szklane balustrady Sprzęt wstępny do automatyki domowej Drzwi lądowania wyposażone w zamki A2P Kontrola dostępu do wideofonów i Vigik Lokalizacja i pobliska infrastruktura Fabron to zielone i zamożne wzgórze mieszkalne na zachód od Nicei, z widokiem na Baie des Anges (zatoka Angels ’) i cenione za widoki na morze i spokój. Uzupełnieniem tej « dolce vita » jest obecnie pierwszorzędna infrastruktura miejska sąsiedniej Eco-Vallée, dzięki czemu dzielnica jest wizytówką metropolii. Obszar ten jest dogodny do codziennego życia dzięki bliskości szkoły La Lanterne i małego centrum handlowego « wioski La Pignata » z piekarnią, apteką i restauracją. Na chwile relaksu można łatwo uzyskać dostęp do Promenady Anglików z rowerem / bieżnią oraz słynnymi plażami. U podnóża wzgórza, w rejonie równiny Var, do której można również dojechać tramwajami linii 2 i 3, udogodnienia i udogodnienia są oddalone o niecałe 10 minut * samochodem: szkoła średnia, liceum i uniwersytet, a także centrum handlowe Nice Valley, teatr Nikaïa, stadion Allianz Riviera itp.