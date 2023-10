New cozy residential complex in Brie-sur-Marne, Ile-de-France, France

Rueil-Malmaison, Francja

od €569,500

Kompleks mieszkaniowy, otoczony zielenią, oferuje 54 różnego rodzaju apartamenty - od studiów po apartamenty z 5 pokojami. Przestronne balkony rozbudowują apartamenty, z których większość wychodzi na Place Saint-Louis. Na najwyższym piętrze znajdują się wspaniałe tarasy zewnętrzne. Kompleks ma bezpieczny parking podziemny. Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogromny parkiet w salonach i sypialniach Ogrzewanie gazowe Rolety elektryczne Płytki podłogowe i ścienne o pełnej wysokości w mokrych miejscach Łazienka i łazienka z prysznicem wyposażone w podgrzewany wieszak na ręczniki i toaletkę z lustrem i listwą Dostęp do domu jest kontrolowany przez cyfrowy kod i przepustkę, wideofon 5-punktowy zamek drzwi przednich Lokalizacja i pobliska infrastruktura Garches, popularne miasto rozciągające się między parkiem Saint-Cloud a lasem Malmaison. W sercu miasta zachował się urok starej wioski. Malownicze alejki, wysadzane drzewami place i dziedzictwo historyczne, w tym kościół Saint-Louis, nadają temu miejscu autentyczność. Kompleks jest idealnie położony w centrum miasta. Sklepy, restauracje i targ znajdują się wokół Place Saint-Louis, graniczącego z rezydencją. W pobliżu znajdują się także urzędy pocztowe, banki i ratusz. Sydney Bechet Cultural Center mniej niż 200 metrów, stadion Leo Lagrange, gimnazjum Ralleck, basen i klub tenisowy zaledwie 2 minuty od hotelu. Do Paryża można dojechać samochodem w zaledwie 15 minut. 220 m do przystanku, 750 do dworca kolejowego.