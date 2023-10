Nicea, Francja

od €360,000

Kompleks oferuje luksusowe apartamenty od 2 do 4 pokoi z dużymi wykuszami, pięknymi tarasami i wspaniałymi widokami na Niceę i Morze Śródziemne. W centrum dzielnicy znajduje się ogród z tarasami z widokiem na miasto, podzielony na tereny zielone, sady i gaje oliwne. Od ogrodu po lobby zaprojektowane przez projektantów wnętrz - wszystkie wspólne przestrzenie tworzą atmosferę wyjątkowej elegancji. Na dziewiątym piętrze znajduje się siłownia i przestronny wspólny taras o powierzchni 150 m ², z widokiem na plac metropolitalny i Cours Meridia. Przestrzenie te mogą być zarezerwowane przez właścicieli na imprezy, sport lub po prostu wykorzystywane przez mieszkańców do rekreacji. Cena za miejsce parkingowe wynosi 28 000 euro. Wyposażenie i wyposażenie w domu Bezpieczny prywatny dostęp Budynek jest podłączony do sieci geotermalnej Bezpieczny parking dla samochodów w piwnicy Miejsce do przechowywania i naprawy rowerów i wózków Ogrzewanie / chłodzenie cewki wentylatora Automatyzacja domu Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wszystkie usługi - sklepy, szkoły, restauracje - są dostępne zaledwie kilka minut od domu. Nowy przystanek tramwajowy przy Avenue Simone Weil zabierze Cię na lotnisko, centrum Nicei, stadion Allianz Riviera lub inne aktywne tereny rekreacyjne.