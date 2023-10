New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France

Villefranche-sur-Mer, Francja

od €450,000

Kompleks mieszkaniowy składający się z 16 apartamentów, od studiów po pięciopokojowe apartamenty dwupoziomowe. Fasada dziedzińca ozdobiona jest szerokimi tarasami ze szklanymi ogrodzeniami, które wznoszą się ponad obfitość roślinności. Zachowana historyczna fasada kompleksu, ozdobiona dwoma sklepami, jest elementem łączącym. W ten sposób zachowana jest harmonia kwartału. Odrestaurowana fasada jest dodatkowo ozdobiona nowymi wykończeniami trawertynu, nadając jej bardziej współczesny wygląd. Cena apartamentów obejmuje miejsce parkingowe. Cechy mieszkań Apartamenty mają wystarczającą liczbę pokoi na dzień i noc, co pozwala zapewnić prywatność każdego gościa. Począwszy od apartamentów z dwiema sypialniami, apartament główny ma własną łazienkę. Inteligentny układ optymalizuje penetrację światła słonecznego, osiągając poprzez dodanie dwóch lub trzech okien i maksymalnie czterech obszarów zewnętrznych, takich jak loggia, balkon lub taras, w każdym mieszkaniu. Większość głównych sypialni ma bezpośredni dostęp do przestrzeni zewnętrznej. Wyposażenie i wyposażenie w domu Automatyczne drzwi wyposażone w zamki A2P Domofon i kontrola dostępu zapewniana przez system Vigik Bezpieczny parking podziemny Magazyny rowerowe Sufity mają prawie 3,5 m Parkiet lub solidne deski w suchych pomieszczeniach Drzwi wewnętrzne o wysokości 2,14 m Klimatyzatory falownikowe Najwyższej jakości płytki i porcelanowe podłogi w wannach i prysznicach Umywalki z lustrami, wyposażone w diody LED Podgrzewany wieszak na ręczniki i brodzik Szafy Automatyczne rolety System automatyki domowej Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rzut kamieniem od rezydencji, w cieniu rozprzestrzeniających się platanów, to Place Marinoni, ozdobione estradą; to miejsce jest uważane za bijące serce Beaulieu-sur-Mer. Każdego roku na tym placu odbywają się włoskie rynki z lokalnymi produktami i odbywają się liczne wieczory muzyczne. Szerokie i wąskie uliczki wyłożone są luksusowymi sklepami, tarasami kawiarni i restauracji. Wszystko jest w odległości spaceru: żłobek, szkoła, parki i ogrody, plaże. Przez miasto przebiega kilka linii autobusowych: nr 607 i 608, które prowadzą do Nicei, Monako i Manton, a także linii nr 81, 83 i 84, które prowadzą do Promenade des Arts w Nicei i dworca kolejowego Riquier, portu Saint Jean, Baie de Fourmy i Eze Plateau de la Justis. 200 metrów od stacji Beaulieu-sur-Mer TER, w kierunku Mandelieu, Cannes, Nicei, Monako i Ventimiglia. 20 minut od autostrady A8. 15 minut od Place Massena i Mowen Corniche. 25 minut od międzynarodowego lotniska na Lazurowym Wybrzeżu. 20 minut od lądowiska dla helikopterów w Monako.