First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France

Nicea, Francja

od €355,000

Z czerwoną fasadą ochry, przypominającą kultowe Place Massena, kompleks ma lokalny smak i przypomina o tym, w jakim stopniu projekt jest ściśle związany z duchem okolicy i historią miasta. Apartamenty od 2 do 5 pokoi oferują piękne układy i niezakłócony widok na wzgórza miasta, plac i piękny budynek starej stacji. Wszystkie apartamenty z pięknymi tarasami, które rozszerzają wnętrze, pozwalając na wejście światła. 4 apartamenty mają ogromne tarasy na dachu. Dostawa planowana jest na drugi kwartał 2025 r. Najwięksi i najbardziej wiarygodni deweloperzy Banku Francji. Wyposażenie i wyposażenie w domu płytki wielkoformatowe 60 x 60 cm łazienka wyposażona jest w szafkę, lustro z oświetleniem, podgrzewany wieszak na ręczniki i bardzo płaską brodzik rolety elektryczne w salonach + scentralizowane sterowanie miejsce do przechowywania rowerów i wózków dziecięcych zaawansowane wyposażenie pojazdu elektrycznego podwójne szyby dla dobrej izolacji cieplnej i akustycznej kolorowy wideofon wysokiej jakości infrastruktura internetowa z instalacją gniazd w salonie i sypialniach skrzynki pocztowe i usługi konsjerża cyfrowego inteligentny system domowy: centralne ogrzewanie z inteligentnym termostatem, elektryczne sterowanie migawką (opcjonalnie), wykrywacz włamań (opcjonalnie) 3-miesięczne wsparcie w konfiguracji całego sprzętu 2 lata gwarancji na sprzęt wstępnie zainstalowany w domu Infrastruktura Znajduje się na placu starej stacji, gdzie teraz znajduje się food court, w pobliżu znajdują się kawiarnie, restauracje, supermarket, targ. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stolica Riwiery Francuskiej graniczy ze słynną Zatoką Aniołów i 7 km nieprzerwanej plaży. Ludzie odwiedzają go z całego świata dzięki lotnisku, które obsługuje 102 miejsca docelowe w 41 krajach. Eleganckie i popularne, Nicea to tętniące życiem miasto, w którym sztuka i kultura są widoczne, o czym świadczy słynny Nice Jazz Festival i Carnival. Libe, jak to nazywają mieszkańcy Nicei, jest historyczną, autentyczną i tętniącą życiem dzielnicą, która była najbardziej znana ze wspaniałego rynku na świeżym powietrzu do wczesnych lat 2000. W 2012 r. Miała miejsce prawdziwa metamorfoza wraz z przebudową stacji Gare du Sud, identycznej z jej pierwszym projektem w 1892 r.