New apartments in a modern residential complex, Nice, Cote d'Azur, France

W niezwykle pięknym mieście Nicei, zaledwie 3 km od malowniczego centrum i pięknych plaż, znajduje się ekskluzywny kompleks mieszkaniowy, który zajmuje uprzywilejowaną pozycję w cichej i przytulnej okolicy. Ciesz się wspaniałym widokiem na zabytkowe centrum miasta z okien nowego domu!

Kompleks oferuje swoim mieszkańcom komfortowe warunki życia z udogodnieniami. Rezydencja strzeżona z windą, wideofonem i bramami, parking podziemny i ogród. Jest to miejsce, w którym można poczuć się jak w domu, ciesząc się słonecznymi dniami i spokojnymi wieczorami w otoczeniu pięknej przyrody i przytulnych ulic.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położona między morzem a górami Nicea oferuje wszelkiego rodzaju rozrywkę: wiele plaż jest otwartych dla miłośników pływania i sportów wodnych, kilka ośrodków narciarskich w Alpach Południowych znajduje się niecałą godzinę i 30 minut jazdy samochodem, a Włochy są oddalone o 30 kilometrów. Nicea to także miasto sztuki i kultury: po Paryżu jest to miasto z największą liczbą muzeów.

Zaletą tego projektu jest bliskość wszystkich udogodnień, takich jak lokalne sklepy, piekarnia, restauracje i apteka, które znajdują się zaledwie kilka kroków od hotelu. A jeśli potrzebujesz dużego supermarketu, to tylko 1 km od domu. Ponadto wokół kompleksu znajdują się przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, uczelnie, co czyni go idealnym dla rodzin z dziećmi.