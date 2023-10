New residential complex in the center of Garches, Ile-de-France, France

Courbevoie, Francja

od €1,55M

Nowy kompleks mieszkaniowy oferuje różnego rodzaju apartamenty, od studiów po apartamenty z 6 pokojami, dwupoziomami i triplexami. Istnieje możliwość posiadania osobistego ogrodu lub tarasu na dachu. Mieszkańcy mają dostęp do krytego basenu, siłowni i parkingu. Cechy mieszkań Większy komfort, bezpieczeństwo i oszczędności dzięki podłączonemu i inteligentnemu systemowi Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją za pomocą pojedynczej klimakonwektora Elektryczne regulowane żaluzje we wszystkich pokojach ze zdalnym sterowaniem Marmurowy kamień na podłodze w salach Szeroka gama solidnych parkietów do salonów, sypialni, korytarzy i korytarzy Szeroka gama płytek i fajansu do kuchni, łazienek, pryszniców i toalet Łazienki i łazienki z prysznicem wyposażone są w toaletkę, oświetlone lustro, elektryczny podgrzewany wieszak na ręczniki Szafy wyposażone zgodnie z układem pomieszczeń Przesuwne okna aluminiowe w salonach Kran zewnętrzny i kinkiet w prywatnych ogrodach oraz w większości balkonów i dachów 5-punktowe opancerzone drzwi wejściowe Kontrola dostępu z kodem cyfrowym i wideofonem Dostęp do parkowania poprzez rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i indywidualne zdalne sterowanie CCTV w piwnicach Infrastruktura W odległości spaceru: kościół - 2 minuty supermarket - 6 minut szpital - 6 minut college - 7 minut linia metra 3 - 9 minut linia metra 1 - 15 minut Transportem: Opera Paryska - 24 minuty Luwr - 27 minut Lotnisko Roissy - 28 minut Stacja kolejowa Lyon - 35 minut Lotnisko Orly - 40 minut Lokalizacja i pobliska infrastruktura Neuilly-sur-Seine — jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic Paryża. Na zachodzie graniczy z Sekwaną, na południu z Bois de Boulogne. Główna ulica — Avenue Charles de Gaulle jest kontynuacją Pól Elizejskich. Neuilly-sur-Seine to wybór dla rodzin z dziećmi, ponieważ istnieją publiczne lub prywatne szkoły i przedszkola, miejsca na imprezy kulturalne, ekskluzywne kluby sportowe do gry w polo lub tenisa, a także szkoły jeździeckie.