Nicea, Francja

od €249,000

Kompleks mieszkaniowy składa się z 2 małych budynków, które obejmują łącznie 21 mieszkań. Pomiędzy budynkami znajduje się zielony teren dla mieszkańców. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks znajduje się w dzielnicy Saint-Jean-d'Angely, skąd pieszo lub transportem można dotrzeć do centrum Nicei w ciągu kilku minut. W pobliżu znajdują się szkoły, kampus uniwersytecki, sklepy, kawiarnie. Przystanek tramwajowy znajduje się 50 metrów od hotelu. W 10 minut można dotrzeć do głównej autostrady A8, aw 15 minut można dotrzeć do plaży.