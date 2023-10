Exquisite new residential complex in Le Plessis-Robinson, Ile-de-France, France

Nicea, Francja

od €314,000

Kompleks łączy wszystkie wygody nowoczesności z klasyczną elegancją architektury, która szanuje dziedzictwo miasta. Budynek oferuje 29 apartamentów, od studiów po 3 sypialnie. Bezpośredni dostęp do prywatnego podziemnego parkingu rezydencji znajduje się obok Rue Voltaire. Wyposażenie i wyposażenie w domu Bezpieczny dostęp za pośrednictwem wideofonu i kodu cyfrowego Dwustronna kontrola klimatu Drewniane okna Wysokiej jakości płytki w salonie, parkiet lub płytki do wyboru w sypialniach Sypialnie z wbudowanymi szafami Wanna / prysznic z prysznicem / wanną i kafelkami pełnej długości Suszarka do ręczników i toaleta wisząca Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rzut kamieniem od Place Massena i linii tramwajowej 1, w odległości spaceru od Promenady Anglików, plaż i starego miasta Nicei. Galeries Lafayette Nice Masséna - 200 m Centrum handlowe Nice Étoile - 300 m Miejsce Masséna - 350 m Promenade des Anglais - 700 m Plage - 800 m Marché aux fleurs - 800 m