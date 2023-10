Ruokolahti, Finlandia

od €336,600

Poddaj się: 2024

Budujemy nowe wille i wybieramy działkę bezpośrednio nad jeziorem Saimaa, aby popływać i mieć molo na własną łódź. Działki mają powierzchnię od 1100 do 2500 m3 Tutaj możemy zbudować dowolny dom w granicach do 250 m2-300 m2 W naszym portfolio mamy projekt willi o powierzchni 164 m2, powierzchni mieszkalnej 151 m2 z 3 sypialniami, która idealnie do niej pasuje Ale może to być dowolny projekt. Jesteśmy firmą budowlaną, budujemy wille / domy w Finlandii od ponad 20 lat. Na przykład w zeszłym roku zbudowaliśmy dom w Syyspohja, czyli link do tego domu: https://invest-finland.fi/portfolio/completed/ Czas budowy wynosi około 8-12 miesięcy, w zależności od pory roku otrzymujemy zgodę miasta ( w okresie zimowym proces budowy spowalnia )