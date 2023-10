Porvoo, Finlandia

od €336,600

Poddaj się: 2024

Nowy projekt zaprojektowany w skandynawskim stylu dedykowany inwestorom, którzy chcą zbliżyć się do tętniących życiem Helsinek i międzynarodowych połączeń lotniczych ( Helsinki hub ) A równolegle chcą być w najbardziej naturalnym, czystym i malowniczym miejscu Składa się z 10 domów – pojedynczych willi i bliźniaków Od 80 do 130 m2 powierzchni mieszkalnej Wszystkie domy z wygodnym prywatnym podwórkiem, strąkami samochodowymi i garażami Indywidualne podejście do każdego klienta Domy zaaranżowane w standardowej gotowej wersji lub złożone na konkretne życzenie klientów Indywidualne projekty wnętrz indywidualne projekty zgodnie z wizją klientów Oczekiwane zakończenie sprzedaży projektu – od grudnia 2023 r. Do czerwca 2024 r. ( house by house ) Ostatnia możliwość zakupu nowego domu w Porvoo ( brak dostępnych gruntów ) Więcej informacji o projekcie i naszej firmie budowlanej: https://invest-finland.fi/