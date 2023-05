Willa Ayia Napa Marina Villa | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Ayia Napa Marina to niezrównana inwestycja położona na wschodnim wybrzeżu Cypru, zapewniająca swoim mieszkańcom wyjątkowe wrażenia życiowe. Dzięki inwestycji o wartości ponad 300 mln EUR jest to największa nadmorska inwestycja w kraju i jest w pełni finansowana, zapewniając gwarantowane dostawy robót infrastrukturalnych i jednostek nieruchomości. Marina to jedyny projekt na Cyprze, który oferuje rzeczywiste rezydencje przy plaży z niezakłóconym widokiem na morze, zapewniając całkowitą prywatność i całodobową ochronę rezydencji i jachtów.

W inwestycji znajdują się unikalne nieruchomości, a East i West Towers są jedynymi wieżowcami w dystrykcie Famagusta i jednymi z niewielu wieżowców na Cyprze. Przekręcająca się architektura wież jest sklasyfikowana jako 27. budynek o najwyższym skręcie na ŚWIECIE, oferując każdemu Tower Residence wyjątkowy widok na morze. Dzięki luksusowym apartamentom, z których ponad 90% jest już wyprzedanych, oraz 23 willom, Ayia Napa Marina zapewnia ulepszony asortyment nieruchomości, aby zaspokoić wszystkie potrzeby i oczekiwania.

Mieszkańcy Ayia Napa Marina doświadczają charakterystycznego stylu życia nad brzegiem morza i przystani, oferując wysokiej jakości usługi oraz różnorodne markowe restauracje i sklepy. Jest to dobra okazja inwestycyjna ze zdrowym zwrotem z inwestycji i uznaniem kapitału dla inwestorów. Rząd Cypru jest partnerem projektu Ayia Napa Marina, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo potencjalnym inwestorom.

Wszystkie rezydencje Ayia Napa Marina oferują niezakłócony widok na morze ze wszystkich sypialni i salonu, wyposażonych w najwyższe standardy wykończenia, technologię inteligentnego domu, pełną instalację urządzeń elektrycznych, oraz ogrzewanie i chłodzenie. Podsumowując, Ayia Napa Marina to wyjątkowa i niezrównana inwestycja, która oferuje wszystko, czego potrzeba, aby się zrelaksować i cieszyć się ekscytującym stylem życia Morza Śródziemnego.

Dostępne są 2 rodzaje willi:

Willa na plaży. Willa z 5 sypialniami - Całkowita powierzchnia: 582 mkw., Działka 900 mkw., Cena: € 6 750 000

Willa na wyspie. Willa z 5 sypialniami - Całkowita powierzchnia: 596 mkw., Działka 899 mkw., Cena: € 8 100 000

Dostawa: lipiec 2023 r

VAT nie jest wliczony w cenę.