Kompleks mieszkalny 2-bedroom Apartment for sale in Limassol, ID-457 | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

< p > Dream Tower < p > Rezydencje Dream Tower, idealnie położone zaledwie kilka kroków od pięknego lazurowego wybrzeża Limassol, przenoszą życie na wyspie na zupełnie nowy poziom. W otoczeniu pięciogwiazdkowych luksusowych hoteli, designerskich butików, pierwszorzędnych restauracji i kawiarni mieszkańcy mogą korzystać ze wszystkiego, co Limassol ma do zaoferowania. Od piaszczystych plaż z Błękitną Flagą po ruchliwe życie w mieście, z którego słynie Limassol, nie ma lepszego miejsca, aby spełnić swoje śródziemnomorskie marzenie. < p > Ważne fakty < p > 27 BZTEN < p > 91 APARTAMENTÓW < p > 57-271 M2 OBSZAR WEWNĘTRZNY < p > 8 -120 M2 VERANDAS < p > 5 WSPÓLNE SKYGERY < p > 1 URZĄDZENIE OBSERWACJI < p > 50M DO MORZA < p > SITUATED IN AG. TYCHONAS < p > 60 km do LARNACA AIRPORT < p > 70 km do PORTU LOTNICZEGO PaphOS < p > 14K M2 PLOT < p > < br / > < p > Dlaczego Dream Tower < p > DOSTĘPNE DO ZAKUPU Z CRYPTO * < p > ATRAKCYJNY INWESTYCJA ZWROTU < p > ELASTYCZNOŚĆ ARCHITEKTURY < p > GWARANCJE WYNAJMOWE I BANKOWE < p > BRAK ROZWOJU < p > GWARANTOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE PROJEKTU < p > SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA ECO < p > DOSKONAŁA SYTUACJA W LIMASSOLU < p > PROSTY DOSTĘP DO WYSOKIEJ BARDZO < p > STRATEGICZNE POZYCJONOWANIE BUDYNKU < p > OSIĄGNIĘCIE MORZA < p > WYJĄTKOWE OGRODY NIEBO OGRODY < p > POŚREDNI POŚREDNI < p > WORLD - TERMIN KLASY < p > < br / > < p > Okolica < p > Lokalizacja Dream Tower Residences zabierze Cię w środek jednej z najbardziej elitarnych dzielnic Limassol, z najlepszym miastem - i resztą wyspy - łatwo dostępnym. W otoczeniu dużego wyboru pierwszorzędnych miejsc, w tym hoteli pięciogwiazdkowych, wysokiej klasy restauracji, złotych plaż, fascynujących zabytków i doskonałych międzynarodowych szkół prywatnych, mieszkańcy są rozpieszczani wyborem. Dwa międzynarodowe lotniska na wyspie w Pafos i Larnace znajdują się w odległości krótkiej przejażdżki od hotelu. < br / > < p > Budynek < p > Dream Tower jest odważna, kultowa i luksusowa, podniosła poprzeczkę i ustanowiła nowe standardy w architekturze miejskiej na Cyprze. Ta najnowocześniejsza 27-piętrowa wieża mieszkalna jest trzecią najwyższą w Limassol i oferuje platynową wyspę wymagającym mieszkańcom, którzy szukają jakości, piękna i ekskluzywności. Dream Tower to dumnie nowoczesny budynek, który wznosi się wysoko w chmurach i jest ozdobiony bujną tropikalną zielenią wysokich Ogrodów Sky. Uosabia prawdziwy sens życia we śnie śródziemnomorskim ze wspaniałym widokiem na wybrzeże i nie tylko. < p > Udogodnienia < p > Ciepło domu i komfort pierwszorzędnego hotelu sprawiają, że Dream Tower Residence jest spełnieniem marzeń. Mieszkańcy mają dostęp do wysokiej jakości hotelowych udogodnień, w tym odkrytego basenu, wanny z hydromasażem na świeżym powietrzu oraz basenu dla dzieci z tarasem i salonami pawilonowymi, tarasu na świeżym powietrzu, i salon na świeżym powietrzu. Miłośnicy fitnessu mogą korzystać z centrum fitness i kortu tenisowego, a także sauny, łaźni parowej i gabinetu masażu. Ekskluzywne obszary dla mieszkańców obejmują tylko salon dla mieszkańców, miejsce pracy i prywatne miejsca imprez. < p > Udogodnienia wewnętrzne < p > BASEN PRĘDKOŚCI OGRZEWANIA < p > OBSZAR JACUZZI < p > SAUNA < p > POKÓJ PAROWY < p > POKÓJ MASAŻU < p > CENTRUM FITNESS < p > LOUNGE MIESZKAŃCÓW < p > OBSZAR SPÓŁKI < p > OBSZAR PRYWATNYCH WYDARZEŃ < p > Sprzęt zewnętrzny < p > BASEN < p > KINDERPOOL < p > SUNDECK Z GAZEBO LOUNGES < p > TARAS JOGA OPENLUFT < p > TRYBUNAŁ TENNIS < p > OBSZAR LOUNGE ZEWNĘTRZNEGO < p > PODSTAWA GRY DZIECIĘCEJ < p > OGRODY NIEBO < p > URZĄDZENIE OBSERWACYJNE < p > Usługi < p > Mieszkańcy Dream Tower mają dostęp do zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmują się każdą prośbą. Recepcja i pracownicy ochrony są dostępni przez całą dobę, aby zaspokoić codzienne potrzeby. Mieszkańcy mają również dostęp do pomieszczeń magazynowych i stacji ładowania samochodów elektrycznych. Na życzenie otrzymasz szereg dodatkowych usług, niezależnie od tego, czy potrzebujesz planowanych tras podróży lub rezerwacji restauracji, prac porządkowych i konserwacyjnych w domu, myjni samochodowej lub wędrówki po zwierzętach. Można również zorganizować usługi zdrowotne i odnowy biologicznej, w tym szkolenia osobiste i masaże. < p > Rezydencje < p > Każda pięknie zaprojektowana rezydencja Dream Tower jest idealnie usytuowana, aby umożliwić nieprzerwany widok na morze lub góry. Dream Tower Residences ma mieszkanie z dwiema lub trzema sypialniami i dwupoziomowymi sypialniami z czterema sypialniami i łączą estetykę premium ze zwiększonym komfortem i wysoką funkcjonalnością. Duże okna od podłogi do sufitu wpuszczają mnóstwo naturalnego światła, szafirowo-niebieska woda działa jak ostre tło na ciepłe elementy wnętrza. < p > Rezydencje są budowane w dużych proporcjach przy użyciu wysokiej jakości materiałów budowlanych i wykończone na najwyższym poziomie. Mają najwyższej jakości urządzenia i technologie. Mają wygodne, otwarte salony, które rozciągają się na duże, duże balkony ze szklanymi balustradami, które oferują piękny widok. Stylowe sypialnie oferują cichą oazę, która jest starannie urządzona z ciepłym, przytulnym podejściem. Kuchnie są jasne i przestronne i oferują dobrze wyposażony obszar roboczy. < p >