Kompleks mieszkalny Tower apartment with 2 bedrooms for sale in Limassol | Taysmond Seafront real estate in Cyprus

Agios Epiktitos, Cypr Północny

📍 Dystrykt Catalkoy – to przedmieście Kyrenia, gdzie infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta. Istnieją duże hipermarkety, szkoły, 5-gwiazdkowe hotele z kasynami, plaże, banki, sklepy, apteki, restauracje, kawiarnie, bary, stacje benzynowe itp.

💎 Ogólnie rzecz biorąc, obszar Catalkoy jest idealny do życia i relaksu z całą rodziną. Zdradzamy Cię kompleksem “ Catalkoy Life ” w tym regionie z dogodnym planem płatności.

?? Ľ Projekt “ Catalkoy Life ” – kompleks apartamentów butikowych, który znajduje się w okolicy Catalkoy.

🏠 PRZEDMIOTY PROWADZENIA:

Apartament 3 + 1 z ogrodem ( 117 m2 + ogród 80-190 m2 ) – od 155 000 £

Apartament 3 + 1 z tarasem na dachu ( 118-120 m2 + taras na dachu 126-128 m2 ) – od 165 000 £

Każde mieszkanie ma własne miejsce parkingowe. Kompleks posiada również wspólny odkryty basen.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

✅ Dezynfekcja dachu

✅ Schody wykonane z naturalnego marmuru lub drewna do wyboru

✅ Parkiet laminowany w sypialniach, porcelana ( 60x60, 60x120 ) we wszystkich innych obszarach, płytki ceramiczne w łazienkach i sekcje ścian nad blatem kuchennym - kolory i modele do wyboru

✅ Błyszczące akrylowe szafki kuchenne ( Góra / Dolna ) - Kolory i modele do wyboru

✅ Szafy laminowane w sypialniach

✅ Okna zewnętrzne i drzwi balkonowe wykonane z podwójnych szyb aluminiowych

✅ Interroom Doors American Press

✅ Panele słoneczne i zbiornik na 2 tony ciepłej wody

✅ Wyjdź na antenę satelitarną w salonie i sypialni

✅ Infrastruktura do centralnego ogrzewania i klimatyzacji z wieloma falownikami

✅ Drzwi wejściowe ze stali

✅ Odporność dachu na ciepło i wodoodporność

✅ Odpowiednia gleba zostanie umieszczona i ułożona w ogrodzie ( system nawadniający, sadzący kwiaty, zioła i drzewa na koszt kupującego )

✅ Wbudowane szafy we wszystkich sypialniach

✅ Tumb Smoshboard Łazienki

✅ Szafa przy wejściu (, gdzie pokazano w projekcie )

✅ Wbudowany zbiornik łazienkowy

✅ Infrastruktura systemu satelitarnego

✅ Ściany zewnętrzne wykonane z eko-kirpich

🗓 PLAN PŁATNOŚCI:

30% zaliczki

30% Po otrzymaniu kluczy

40% Nieoprocentowana rata przez 2 lata