Willa in Minthis Resortwith an area of 210 sq.m.

Tsada, Cyprus

Callisto to jeden z najpopularniejszych wzorów w Minthis. Jest to nowoczesna oda do światła. Podwójne drzwi składane tworzą przewiewną przestrzeń na otwartym planie, która przesuwa się z dziedzińca do basenu, podczas gdy każda sypialnia zajmuje część swojej prywatnej przestrzeni. Ta nieruchomość jest częścią luksusowego kurortu mieszkalnego, który oferuje wiele korzyści i światowej klasy udogodnienia, w tym; 18-dołkowe pole golfowe ze współczesnym Clubhouse, docelowe centrum odnowy biologicznej Spa, boisko sportowe, zakwaterowanie w stylu hotelowym, centralny plac z restauracjami i butikami. W jego sercu Minthis chodzi o wzbogacenie; ponadczasowy duch krajobrazu oferuje prawdziwy eskapizm, w którym czas jest skarbem do ponownego ładowania i ponownego łączenia. Pionierska architektura jest pełna światła i energetyzująca, zaprojektowana do kształtowania poruszających dusze panoram i łączenia mieszkańców z wyrafinowaną prostotą autentycznego cypryjskiego życia. Spoczywając w zapierającym dech w piersiach miejscu na wzgórzu, z widokiem na urocze wioski, majestatyczne góry i winnice pod niekończącym się niebem, Minthis redefiniuje holistyczne życie. W tym odosobnieniu, otoczonym powiewami o zapachu ziół i panoramicznymi widokami, każdy dom jest arcydziełem, każdy oddech jest regenerujący, a każda chwila piękna. W ciągu dnia wypełnij swoje godziny przygodą, od golfa, kolarstwa górskiego, jazdy konnej po ścieżki przyrodnicze, zakupów i spotkań towarzyskich na Plateii lub zanurz się w spokoju na zboczu wzgórza, gdzie wyrafinowane zaplecze odnowy biologicznej i spokojne ścieżki prowadzą na wyższy poziom dobrego samopoczucia. W nocy popijaj lokalne wino, aby żyć muzyką i zatrać się w aksamitnej plandece nieba wysadzonej nieskończonymi gwiazdami. zanurz się w pięknie życia w Minthis.