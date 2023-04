Mieszkanie w Nowym Budynku Kvartiry vblizi Cnyanskogo vodohranilischa

Mińsk, Białoruś

Poddaj się: 2024

W prestiżowym domu « Bukareszt », który wkrótce pojawi się na mapie wielofunkcyjnego kompleksu Mińsk World, rozpoczyna się sprzedaż mieszkań. Dopiero w pierwszym tygodniu rozpoczęcia sprzedaży realizowane są programy promocyjne mieszkań!

Jaki będzie dom « Bukareszt »? Na parterze tego 25-piętrowego nowego budynku zaprojektowano pokoje administracyjne i handlowe oraz kawiarnie z osobnymi wejściami od ulicy. Chcesz spędzić romantyczny wieczór? Wystarczy zejść na pierwsze piętro.

Drzwi wejściowe do « Bukaresztu » poprzedzą ławki i klomby. Dom będzie miał piwnicę, w której zaprojektowane są spiżarnie dla mieszkańców. Cechą nowego budynku jest obecność podziemnego parkingu, do którego można dostać się przez piwnicę.

Możesz zaparkować samochód bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi « Bukareszt » — ten dom, podobnie jak ogromna większość nowych budynków kompleksu wielofunkcyjnego, będzie miał dwa wyjścia od wejścia.

W przestronnym holu ( 47 m2 ) dla wygody gości i mieszkańców domu wyposaży się w łagodne krzesło, stół i księgarnię —. Co jeszcze jest potrzebne, aby zabić czas, gdy czekasz na właściciela mieszkania?

Będzie to bardzo wygodne dla młodych matek i właścicieli domowych zwierząt domowych. W toalecie znajduje się stół do przebierania się dzieci, a dla czworonożnych przyjaciół przygotowują miejsce do mycia łap. Wózek można zostawić tutaj — w specjalnym pomieszczeniu na 14 miejsc. Czy jesteś fanem jazdy na rowerze? W « Bukareszt » będzie pudełko na rowery przeznaczone na 36 rowerów.

Fasada « Bukareszt » zostanie skutecznie wyróżniona dzięki unikalnej kompozycji wielokierunkowych trójkątnych balkonów i przeszklonych loggii wystających na gładkie ściany głównej części budynku.

Układ mieszkań o powierzchni od 27,8 do 74,4 m2 jest bezpłatny. Umożliwia to:

• rozdzielić przestrzeń, organizując wymaganą liczbę pokoi dla dowolnej nieruchomości

• wdrożyć dowolną koncepcję wnętrza samodzielnie lub we współpracy ze specjalistą

• uczynić obudowę w 100% wyjątkową!

Na drugim piętrze budynku znajdują się tarasy z nieprzezroczystymi pionowymi przegrodami o wysokości 2 m, zapewniającymi prywatność. Powyżej będą chronione półprzezroczystymi daszkami.

Dzielnica « Europa Środkowa », w której dziś rozpoczyna się sprzedaż domu « Bukareszt », podobnie jak cały i wielofunkcyjny kompleks Mińska Świat budowany jest w koncepcji « 15-minutowe miasto » — wszystkie obiekty, niezbędne dla wygody dzieci i dorosłych, znajdują się w odległości spaceru lub na parterze ( w stylobacie ). W « Europa Środkowa » znajduje się zespół architektoniczny sześciu jednoczęściowych budynków mieszkalnych o podłodze od 15 do 25 pięter oraz jeden 7-piętrowy budynek mieszkalny z wbudowanymi lokalami handlowymi.

W sąsiednich lokalizacjach kompleksu znajdują się

• Ukończona szkoła w kwartale « Mistrz » ( otwarta 1 września 2022 r. ) z ogromnymi boiskami sportowymi i odkrytym basenem

• przedszkola dla 230 miejsc w kwartałach « Eurazja » i « Europa Południowa »

• kliniki dla dorosłych i dzieci

• prywatne centrum medyczne

• nowy park miejski z jak najszerszym zakresem rozrywki

• bogata infrastruktura handlowa zlokalizowana w stylobatach domów kompleksu wielofunkcyjnego oraz w dzielnicach.

Witamy w dzielnicach i domach

wielofunkcyjny kompleks Mińsk World!