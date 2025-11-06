Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Maroko
  3. Tanger-Tetuan-Al Husajma
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Tanger-Tetuan-Al Husajma, Maroko

1 obiekt total found
Willa w Tangier, Maroko
Willa
Tangier, Maroko
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 900 m²
Exceptional villa located in a quiet area, just a stone's throw from the Kasbah of Tangier a…
$6,80M
Parametry nieruchomości w Tanger-Tetuan-Al Husajma, Maroko

