Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Maroko
  3. Casablanca-Settat
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Casablanca-Settat, Maroko

Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Casablanca, Maroko
Willa
Casablanca, Maroko
Sypialnie 4
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się wspaniała nowoczesna i niezwykła willa o powierzchni 630 m2, położo…
$1,09M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Willa w El Jadida Province, Maroko
Willa
El Jadida Province, Maroko
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 025 m²
$3,34M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Casablanca-Settat, Maroko

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się