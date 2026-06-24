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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Zabljak Municipality, Czarnogóra

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Zabljak
12
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2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzedaż jest funkcjonalny 1 + 1 apartament o powierzchni 46 m2 z miejscem parkingowym w …
$138,224
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Agencja
Monteonline
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Mieszkanie 3 pokoi w Zabljak, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Na sprzedaż jest przytulny, słoneczny, trzypokojowy apartament 81 m2, położony na 6 piętrze …
$218,796
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Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
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Realting.com
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Typy nieruchomości w Zabljak Municipality.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Zabljak Municipality, Czarnogóra

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Luksusowe
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