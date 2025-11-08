Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Ulcinj
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Ulcinj, Czarnogóra

1 pokojowe
48
2 pokojowe
17
3 pokojowe
6
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Czyste dokumenty, 1 / 1, bez obciążeń i ograniczeń. Budowa i lokalizacja: Apartament znajdu…
$201,848
Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Apartament znajduje się na 3 piętrze budynku mieszkalnego bez windy, przy ulicy Veliše Mugoš…
$216,012
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż nowoczesny apartament jednopokojowy o powierzchni 52 m2 w City Kvart, Podgorica.…
$194,765
