  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom
  6. Garaż

Długoterminowy wynajem domy z garażem w Tivat, Czarnogóra

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
A spacious ground floor of a two-story house for rent in Kalimanj, close to the sea and just…
$1,161
za miesiąc
