  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów z garażem w Tivat, Czarnogóra

Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
Newly built one bedroom apartment for rent in Tivat.The apartment has an area of 50m2 and co…
$821
za miesiąc
