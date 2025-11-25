Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe
  6. Widok na morze

Apartamenty wielopoziomowe nad morzem na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

3 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Exclusive Duplex Apartament w Porto CzarnogóraGłówne cechy:• Przestronny dwupoziomowy duplex…
$1,42M
VAT
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Oferujemy na sprzedaż dwupoziomowy apartament w końcowej fazie budowy o powierzchni 126 metr…
$502,205
Apartamenty wielopoziomowe w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 119 m²
Krasici, Tivat Total area: 119 sq. meters with a terrace of 27 sq. m and a private storage …
$467,984
