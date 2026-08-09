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Apartamenty wielopoziomowe z garażem na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Powierzchnia: 152 m2Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Przestrzeń garażowaPrzestronny dwupoziomowy ap…
$1,14M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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