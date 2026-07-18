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Długoterminowy wynajem dupleksów z widokiem na morze w Sveti Stefan, Czarnogóra

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2 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Bliźniak 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Piętro 2
Ogromny i unikalny dwupoziomowy apartament na dwóch piętrach jest dostępny do wynajęcia w sp…
$17,160
za miesiąc
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Bliźniak 3 pokoi w Sveti Stefan, Czarnogóra
Bliźniak 3 pokoi
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Piętro 2
Unikalny dwupoziomowy apartament na dwóch piętrach jest wynajmowany w spokojnej i atrakcyjne…
$4,004
za miesiąc
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