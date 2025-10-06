Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Stari Bar
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Garaż

Wille z garażem na sprzedaż w Stari Bar, Czarnogóra

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w 18, Czarnogóra
Willa
18, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Nowa willa na sprzedaż w Czarnogórze, na przedmieściach Bara. Do centrum miasta około 10 min…
$351,652
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się