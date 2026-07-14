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Hotele na sprzedaż w Seoce, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Hotel 1 680 m² w Seoce, Czarnogóra
Hotel 1 680 m²
Seoce, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 1 680 m²
Piętro 3
Na sprzedaż: unikalny minihotel w atrakcyjnej lokalizacji w Budva, Czarnogóra.Obiekt położon…
$2,28M
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