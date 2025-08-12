Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów nad morzem w Petrovac, Czarnogóra

3 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 5
Nieruchomości, CzarnogóraPięknie urządzone dwupokojowe mieszkanie z pięknym widokiem na morz…
$1,165
za miesiąc
Zostaw prośbę
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Do wynajęcia: Umeblowany apartament z widokiem na morze w PetrovacApartament znajduje się w …
$641
za miesiąc
Zostaw prośbę
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Mieszkanie 3 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 5
Nieruchomości, CzarnogóraPrzestronne i w pełni wyposażone trzypokojowe mieszkanie o powierzc…
$1,864
za miesiąc
Zostaw prośbę
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
