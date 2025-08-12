Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Petrovac
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów z garażem w Petrovac, Czarnogóra

1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Petrovac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Do wynajęcia: Umeblowany apartament z widokiem na morze w PetrovacApartament znajduje się w …
$641
za miesiąc
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
