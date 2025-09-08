Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Petrovac
  4. Mieszkania
  5. Condo
  6. Widok na morze

Condo nad morzem na sprzedaż w Petrovac, Czarnogóra

4 obiekty total found
Condo 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Liczba kondygnacji 5
$112,318
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3
Cena na żądanie
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/4
$125,618
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Condo w Petrovac, Czarnogóra
Condo
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 7/7
$356,799
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
