Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Dawna stolica Cetynia, Czarnogóra

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Cetynia, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Cetynia, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
A commercial space is for rent in an extremely busy and attractive location in the center of…
$1,642
za miesiąc
Agencja
AMFORA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
