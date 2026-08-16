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Domy na sprzedaż w Mojkovac Municipality, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Mojkovac, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Mojkovac, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 339 m²
Powierzchnia: 339 m2 (Willa Jeden 173 m2 + Willa Dwa 166 m2)Sypialnie: 6Kąpiele: 6BasenDwa n…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
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Parametry nieruchomości w Mojkovac Municipality, Czarnogóra

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