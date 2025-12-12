Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Medinski Krs
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Medinski Krs, Czarnogóra

1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w M 1, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
M 1, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 3/5
Jasny i stylowy apartament w nowoczesnym kompleksie z basenem, położony w spokojnej górnej c…
$157,292
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Medinski Krs, Czarnogóra

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
