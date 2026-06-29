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Wille w górach na sprzedaż w Kotor, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Kotor, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Kotor, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z basenem w KrimovicePowierzchnia willi 300 m2Plac jest 550 m2.Podłogi są 3 piętra.Wil…
$531,308
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Agencja
ATI Real Estate
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