Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kotor
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Garaż

Wille z garażem na sprzedaż w Kotor, Czarnogóra

Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa w Kotor, Czarnogóra
Willa
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
$495,766
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Kotor, Czarnogóra
Willa
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piękny kamienny dom położony w typowej czarnogórskiej śródziemnomorskiej miejscowości Zagora…
$467,939
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Kotor, Czarnogóra
Willa
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Na sprzedaż znajduje się piękna luksusowa, kamienna willa w spokojnej nadmorskiej miejscowoś…
$1,58M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Kotor, Czarnogóra
Willa
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Luksusowa 6-przestronna willa na 3 piętrach, w oszałamiającej Zatoce Kotorsky. Piękny widok …
$904,800
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się