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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Kotor, Czarnogóra

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1 obiekt total found
Kawalerka w Kotor, Czarnogóra
Kawalerka
Kotor, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Studio w Kotor, CzarnogóraID- 429🔹Powierzchnia: 33 m2Korzyści:✔️Ciepłe podłogi - zapewniają …
$172,402
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Agencja
ATI Real Estate
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