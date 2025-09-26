Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kotor
  4. Mieszkania
  5. Condo
  6. Garaż

Condo z garażem na sprzedaż w Kotor, Czarnogóra

Condo Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Condo w Kotor, Czarnogóra
Condo
Kotor, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 5
text
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się