Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kotor Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Hotel

Wynajem długoterminowy hoteli w Kotor Municipality, Czarnogóra

Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota w Dobrota, Czarnogóra
Established business for lease (restaurant and 8 apartments, first line to the sea), Kotor, Dobrota
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt składa się z 8 apartamentów - 4 pokoje jednoosobowe i 4 apartamenty typu studio. Wszy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Horizon Real Estate
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się