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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z garażem w Kotor Municipality, Czarnogóra

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Dobrota
9
Skaljari
3
Kavac
4
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Skaljari, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Skaljari, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Piętro 3
Długoterminowy wynajem trzypokojowego mieszkania - Škaljari, KotorPrzestronny i nowocześnie …
$2,312
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Kotor Municipality, Czarnogóra

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