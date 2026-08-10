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na sprzedaż w Kotor Municipality, Czarnogóra

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nieruchomości komercyjne
49
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1 obiekt total found
Rezydencja 7 200 m² w Kotor, Czarnogóra
Rezydencja 7 200 m²
Kotor, Czarnogóra
Pokoje 11
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 7 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony w spokojnej miejscowości Ukropci, to unikalne osiedle rekolekcje łączy autentyczną …
$2,25M
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